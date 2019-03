Freizeitclub Stödtlen lädt zur Prunksitzung

Am Faschingssonntag, 3. März, lädt der Freizeitclub Stödtlen gemeinsam mit dem diesjährigen Prinzenpaar Sina I. und Marc I. zur Prunksitzung um 19 Uhr in die Lias-Halle ein. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Die Eintrittskarten sind bei der VR-Bank Stödtlen erhältlich. An der Abendkasse stehen ebenfalls Karten zur Verfügung. Durch den Abend und das Programm begleitet die Musikkapelle Tonics. Am Faschingsdienstag, 5. März, steht dann um 9 Uhr im Albert-Munz-Saal der Lias-Halle das traditionelle Presssack-Essen auf dem Programm. Ab 13 Uhr folgt der Faschingsumzug durch Stödtlen mit anschließendem Kinderfasching in der Lias-Halle. Ab 16 Uhr gibt es auch wieder Hähnchen zum Mitnehmen. Diese können morgens im Albert-Munz-Saal vorbestellt werden.