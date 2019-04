Freie Bürger-Liste Stödtlen tritt bei der Wahl wieder an

Im Pfauengarten in Gaxhardt haben die Anhänger der Freie Bürger-Liste Stödtlen (FBL) die Kandidaten für die Stödtlener Gemeinderatswahl am 26. Mai nominiert. Lukas Lutz sen. wurde als Versammlungsleiter gewählt.

Er wies darauf hin, dass die FBL nun seit 30 Jahren bei Gemeinderatswahlen in Stödtlen antritt. Erfreulich sei, dass fünf der bisherigen sechs Gemeinderäte auch bei dieser Wahl wieder anträten. Heidrun Werner aus dem Wohnbezirk Regelsweiler kandidiert nach 15-jähriger Zugehörigkeit zum Stödtlener Gemeinderat nicht mehr.

Lutz bedauerte, dass es auch dieses Mal nicht gelungen sei, den Wohnbezirk Eck am Berg mit einem Kandidaten der FBL zu besetzen. Ebenso bemängelte er die geringe Bereitschaft von Frauen für eine Kandidatur.

In geheimen Wahlen wurden für den Wohnbezirk Stödtlen die amtierenden Gemeinderäte Karl Nefzger, Lothar Giellert und neu Johannes Feil und Rainer Wegrath nominiert. Für Birkenzell kandidiert der bisherige Gemeinderat Michael Benninger auch dieses Mal. Im Wohnbezirk Dambach tritt Wolfgang Brändle an. Lorenz Gschwinder, seit 30 Jahren Gemeinderat, kandidiert wieder für Gaxhardt. In Regelsweiler wurden Markus Bold und Maria Luise Schübel aus Strambach aufgestellt. Gemeinderätin Geli Thorwart aus Gerau ist wiederum die Kandidatin für den Wohnbezirk Stillau.

In den zwei Wochen vor der Wahl werden sich die FBL-Kandidaten den Bürgern vorstellen. Diese Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Die Termine sind am Montag, 13. Mai, im Schützenhaus Regelsweiler, am Mittwoch, 15. Mai, im „Vesperstüble Reeb“ in Stödtlen, am Montag, 20. Mai, im Vereinsheim in Dambach und am Donnerstag, 23. Mai, im „Grünen Baum“ in Birkenzell.