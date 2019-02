Flotte Garden und spitze Zungen in Stödtlen

Wenn die Sportler und Musiker zum SpoMu-Ball laden, wird in Stödtlen die heiße Phase des Faschings eingeläutet. Dabei gewährten die Garden der Sandhasen kleine Einblicke in ihr aktuelles Programm. Neben den Gardetänzen sorgten die Einlagen des Musikvereins, der Fußballer, von Lorenz Gschwinder sowie der Molgebach Gugga auch für ein abwechslungsreiches und hochklassiges Programm.

Durch Programm führte gewohnt souverän der Sicherheitswachmann aus Tragenroden, „Swat“ Bruno Hackius. In dieser Funktion überreichte er dem zweiten Bürgermeister Andreas Geiß einen Christbaum, in der Hoffnung, dass dieser sich bis Weihnachten zu einem prächtigen Christbaum entwickelt. Der dieses Jahr im Stödtlemer Rathaus fehlende Christbaum – ein Thema, dem sich auch die Schnitzelbank widmete. Dieser nahm’s mit Humor und gelobte im Namen von Ralf Leinberger Besserung.

Dann endlich hieß es Bühne frei für die Kindergarde, die mit ihrem flotten Gardetanz zu Kölschen Klängen den Abend eröffnete. Es folgte das „Kittelschurz-Geschwader“ des Musikvereins, das mit spitzen Zungen die Verfehlungen der Mitbürger aufdeckte. Egal, ob der schon erwähnte fehlende Christbaum des Rathauses, der zu schnell tagende Gemeinderat, der als Autocross-Strecke missbrauchte Skilift, oder die mittlerweile stark belastete Landluft, den „Putzfrauen“ blieb nichts verborgen.

Mit ihrem Showtanz setzte die Jugendgarde nicht nur optisch ein Ausrufezeichen und wirbelte in neonfarbenen Petticoats über die Bühne. Schwarzlicht sorgte zusätzlich für tolle Effekte. Allgemein können die Sandhasen stolz auf ihre Garden sein, und was dort im Laufe des Jahres alles geleistet wird. Egal, ob Kinder-, Jugend-, Prinzen- oder die größte, die Funkengarde. Egal, ob Garde- oder Showtanz – mit nahezu perfekten Auftritten und tollen Choreografien faszinieren die jungen Damen regelmäßig ihr Publikum und begeistern zudem mit tollen Effekten. Chapeau.

Philosophische Gedanken zu trivialen Dingen

Die Gardetänze der Prinzen- und Funkengarde sowie deren gemeinsam einstudierte, revueartige Showtanz fügten sich nahtlos in diese Reihe ein – lang anhaltender Applaus war auch hier der verdiente Lohn für das harte Training. Apropos Training – auch wenn es bei den Fußballern der SV DJK Stödtlen aktuell sportlich nicht wie gewünscht läuft, so punkten sie doch regelmäßig mit ihren Auftritten beim SpoMu-Ball. Sollte der „Fack ju Göthe“-Regisseur unverbrauchte Gesichter und Talente suchen, kann man ihm nur einen Abstecher nach Stödtlen empfehlen. Allein auf der großen Bühne – dieser Herausforderung stellt sich Gaxhardts Antwort auf die „heute-show“ Lorenz Gschwinder jedes Jahr aufs Neue. Mit seinen fast schon philosophischen Gedanken zu trivialen Dingen, wie der samstägliche Einkauf, hatte er auch dieses Jahr wieder die Lacher auf seiner Seite. Und so wurde auch sein Auftritt mit mehr als nur höflichem Applaus belohnt. Schräge und laute Töne, dazu mitreißende Rhythmen – auch dieses Jahr präsentierten sich die Molgebach Gugga als Garanten für gute Stimmung. Im Anschluss das mitreißende Programm sorgten die Dominos, dass in der Lias-Halle bis spät in die Nacht getanz wurde.