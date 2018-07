Förderverein hat sein Soll mehr als erfüllt

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Stödtlen sind dafür bekannt, dass sie Großartiges zum Wohle der Gemeinde leisten. Das haben sie auch beim Bau der Liashalle getan und dafür 340 000 Euro aufgebracht. Jetzt ist der Förderverein aufgelöst worden.

Initiator des Fördervereins war Andreas Geiß. Bei der Gründungsversammlung am 20. September 2013 waren 115 Personen anwesend, 78 wurden spontan Mitglied. Der Verein wollte sich in fünf Jahren rund 250 000 Euro aufbringen, in Form von Eigenleistungen, aber auch in bar. Das erste Ziel war, rund 400 bis 500 Mitglieder gewinnen. Weitere 50 000 Euro wurden als Spenden erwartet und die restlichen 50 000 Euro sollten durch Veranstaltungen erwirtschaftet werden.

Ein ehrgeiziges Ziel, das noch übertroffen worden ist. Die geplanten Eigenleistungen von rund 100 000 Euro wurden mit über 150 000 Euro mehr als erfüllt, der Kapitalbeitrag fiel mit rund 190 000 Euro ebenfalls höhrer aus als geplant.

Kassierer Rupert Uhl legte dann seinen letzten Kassenbericht mit einem Endbestand von 690,45 Euro vor. Richard Mack und André Haßelkuß hatten die Kasse geprüft. Andreas Geiß dankte August Mack für dessen Unterstützung in steuerlichen Fragen. Bürgermeister Ralf Leinberger dankte dem Verein mit seinen 420 Mitgliedern für die hervorragende Arbeit.

Dann wurde die Auflösung beschlossen. Mit dem Restbetrag von 690,45 Euro soll das Besteck in der Küche der Liashalle ergänzt werden.