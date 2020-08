Erste E-Ladesäule für Stödtlen

An der Liashalle in Stödtlen ist jetzt eine E-Ladesäule der EnBW ODR in Betrieb genommen worden. Die neue Ladesäule erlaubt das schnelle Aufladen von gleichzeitig zwei E-Fahrzeugen mit bis zu maximal 22 Kilowatt Ladeleistung.

ODR-Vorstand Sebastian Maier betonte bei der Inbetriebnahme, dass es der ODR und ihm persönlich ein Anliegen sei, in die Region die Infrastruktur für E-Mobiltät zu erweitern. Aus diesem Grund sei der Ausbau flächendeckender E-Ladeinfrastrukturen im ODR-Versorgungsgebiet ein wichtiger Baustein. „Nun können die E-Autos folgen“, so Maier.

Stödtlens Bürgermeister Ralf Leinberger war bei der Inbetriebnahme vor Ort und freute sich über die erste E-Lade-Säule in seiner Gemeinde Stödtlen. Der gewählte Standort habe eine hohe Frequenz an Fahrzeugen, denn dort kämen Liashalle, Sportgelände, Schule und Kindergarten zusammen, unterstrich Leinberger.

Die neue Ladesäule kann grundsätzlich von jedem genutzt werden. Mit Hilfe der unternehmenseigenen „MobilityMe“-Ladekarte oder „MobilityMe“-App kann der Nutzer nicht nur in Stödtlen, sondern europaweit an über 100 000 Ladepunkten laden. In der ODR-App MobilityMe sind alle Ladepunkte der ODR und deren Roaming-Partner in einer übersichtlichen Kartenansicht dargestellt. So kann man die Navigation zur gewünschten Ladesäule direkt von dort aus starten. Weitere Informationen sind unter www.mobilityme.de zu finden.