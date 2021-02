Erfolgreiche Sternsinger-Aktion

Die Seelsorgeeinheit Virngrund-Ost hat ihre Sternsinger-Aktion in Ellenberg, Tannhausen, Wört und Stödtlen durchgeführt.

Laut Pfarrer Jens Kimmerle könne man in allen vier Gemeinden auf „erfreuliche Spendensummen“ blicken. So wurden in Ellenberg 6070 Euro, in Stödtlen 4746 Euro, in Tannhausen 6174 Euro sowie in Wört 5220 Euro gesammelt.

„Ich danke allen, die trotz des uns allen auferlegten Verzichts auf den so vertrauten Besuch durch unsere Sternsinger mit ihrer großartigen Spende für die wichtige Unterstützung vieler Kinder in der Ukraine und weltweit einen solch gewichtigen Beitrag geleistet haben“, wird Pfarrer Kimmerle in einer Pressemitteilung zitiert.