Elternbeiträge für Kindergarten steigen leicht

Die Gemeinde Stödtlen erhöht die Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2018/2019. Nachdem die Abrechnung des Getränkegelds organisatorisch aufwendig ist, sollen diese Kosten ab 1. September über den Elternbeitrag abgewickelt werden. Eine Einsammlung des Geldes entfällt damit. Außerdem will sich die Gemeindeverwaltung mit der Erhöhung an die Kostendeckung annähern. Dies wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen. Allerdings soll die Erhöhung moderat erfolgen. Sie beträgt monatlich zwischen vier und sechs Euro.

Der Stödtlener Gemeinderat hat bereits im Jahre 2019 die Gebühren so umgestellt, dass Beitragsermäßigungen nicht mehr darauf abzielen, wie viele Geschwister gleichzeitig im Kindergarten sind, sondern wie viele Geschwister unter 18 Jahren in einer Familie leben. Ziel ist es grundsätzlich, Familie mit mehreren Kindern zu entlasten. Für die einzelnen Zeitzonen von 7 bis 8 Uhr, 12 bis 13 Uhr und von 13 bis 14 Uhr sollen weiterhin neun Euro pro Zeitzone je Kind und monatlich erhoben werden. Die Gemeinderäte stimmten der moderaten Erhöhung der Elternbeiträge einstimmig zu.

Die Erhöhung sieht unter anderem vor, dass für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind monatlich 117 Euro (seither 111 Euro) fällig werden. Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 90 Euro. Für eine Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 61 Euro, 70 Euro, 79 Euro und 88 Euro. Eine Familie mit vier Kindern unter 18 Jahren zahlt ab 1. September 22 Euro, 31 Euro, 40 Euro und 49 Euro, je nach in Anspruch genommenen Zeitzonen.

„Ein gut funktionierender Kindergarten, wie wir ihn in Stödtlen haben, rechtfertigt ein solch moderate Erhöhung“, waren sich Bürgermeister und Gemeinderäte am Donnerstag einig. Zumal der Kindergarten das entscheidende Sprungbrett im Übergang zur Grundschule in Stödtlen darstelle. Die gut strukturierte Stödtlener Grundschule sieht Bürgermeister Ralf Leinberger übrigens nicht in Gefahr, denn eine Gemeinde mit rund 2000 Einwohnern brauche eine Schule für eine gesunde Infrastruktur, unterstrich das Gemeindeoberhaupt in der Sitzung. (afi)