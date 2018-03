Auch in Stödtlen werden zwei zwei privat-gewerbliche Maßnahmen mit Mitteln aus dem Fördertopf Entwicklung Ländlicher Raum bezuschusst. Für den Neubau eines Rechenzentrums mit Büro und Werkstatt in Stödtlen gibt es 36 900 Euro, für eine Familie in Regelsweiler gibt es für den Neubau eines Einfamilienhauses nach Gebäudeabbruch 20 000 Euro Zuschuss.