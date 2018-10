Ein „Kessel Buntes“ lässt auf mehr hoffen

Es war viel Schönes dabei, beim ersten bunten Theaterabend des neu gegründeten Vereins „TheaterKultur“ in Stödtlen. In der restlos gefüllten Liashalle sind die Zuschauer schauspielerisch abwechslungsreich von den fast 40 Mitwirkenden unterhalten worden. Manche bekannte Gesichter aus alten Theaterzeiten waren darunter.

Das Theaterspiel hat in Stödtlen eine jahrzehntelange Tradition. Bis in die 70er Jahre wurden die Theaterbegeisterten im Gasthaus Rössle mit volkstümlichen Stücken unterhalten. Nach einer langen Pause wagt sich jetzt wieder eine neue, erst im April gegründete Gruppe von Theaterfreunden mutig ins Rampenlicht. Mit dabei die Bigband der Rieser Musikschule (RMS) unter der Leitung von Bernd Weber. Er und Hilde Wittemann waren im Übrigen auch die Initiatoren der Vereinsgründung.

Der Abend begann mit einem Willkommensgruß vom Fachmann für Didaktik und Dialektik, Schulleiter Stefan Vollmer. Seine Moderation im Zusammenspiel mit den Kommentaren und herrlichen Parodien im Mockumentarystil der „Muppets“ Wilfried Abele und Otto Wolpert sorgten für gute Stimmung im Saal. In Anlehnung an die Puppen der Muppets Show beobachteten die zwei älteren Herren das Geschehen des Abends von ihrer Loge aus und kommentierten jeden und alles mit sarkastischen Äußerungen, da ihnen kein Auftritt zu gefallen schien.

Das Mundspray „Bayrisch Menthol“

Dem Publikum gefiel es: zum Einstieg die Mitglieder der Stödtlener Garde mit getanzten Buchstaben als Schattentheater, dann der Biergartensketch mit einem Kauderwelsch von ausländischen Sprachen und dem für die Bedienung unverständlichen Deutsch in Sächsisch. Das Sprachgemisch von Sächsisch, Bayrisch und Schwäbisch war im Übrigen ein durchlaufender Posten an herrlichem Humor, der den Abend auszeichnete; wie beim Fußballsketch, dem nachempfundenen „Altbayrisch für Einsteiger“ der Freitagscomedy von Günter Grünwald und der „Anmache“ in der Hotelbar, in dem die Herren ihren sächsischen Dialekt mit dem Mundspray „Bayrisch Menthol“ wandelten, um dann mit ihrem Bayrisch bei den sächsischen Mädels im Dirndl nicht mehr „anbandeln“ zu können.

Die Anmoderation von Vollmer, dass ein pensionierter Lehrer nun über die Arbeitswelt berichtet, sorgte schon für Lacher im Publikum. Eberhard Wallenstätter referierte aus einer Vergleichsstudie über die unterschiedlichen Arbeitsweisen von polnischen und deutschen Handwerkern. In dem Sketch von Comedian Thomas Freitag kamen die deutschen Arbeiter nicht so gut weg.

Sehr gelungen waren die beiden Liedbeiträge des Abends „Pop und Poesie“ unter dem vollen Bigband Sound der RMS-Kapelle. Hanna Weber, die Tochter des Dirigenten, zeigte in ihrem Solo „Think of me“ aus „Phantom der Oper“ die Bandbreite ihrer Frauenstimme und Wilfried Abele brillierte mit „Hello Dolly“. Den ersten Teil beendete der Sketch, „Sekretärin gesucht“, mit den beiden reaktivierten Theatermenschen Stödtlens, Konstanze Rathgeb und Gabriel Fuchs; mit dabei Leonhard Erhardt und als sexy Sekretärin Anna Wittemann.

Nach der Pause wurde der Einakter „Dinner for Five“ geboten. Um den Ehemann beim Chef ins rechte Licht zu rücken, hatten Konstanze Rathgeb und Leonard Erhardt als Ehepaar zum „Dinner“ geladen. Dabei ging einiges in die Hosen, wie etwa die heiße Kartoffel in den Schoß vom Chef Thomas Köder. Die Chefgattin Franziska Schmidt und ihr Ehemann zeigten sich verärgert und beiden verließen am Ende entrüstet das „Dinner for Five“. Der Aufstieg des Ehemanns zum Schriftführer im kleinsten Verein Stödtlens, dem „Presssack-Club“, war zur Erheiterung des Publikums damit gescheitert und das Ehepaar packte zum Abschluss die Koffer, um sich zu trennen. Die Schwiegermutter Ursula Brenner konnte darüber nur müde lächeln und das Publikum lachte amüsiert zurück unter reichlichem Beifall.

Die Laienschauspieler zeigten in der sehr gelungenen Premiere des Theatervereins eindrucksstark ihr Können und das Publikum bedankte sich bei der Schlussvorstellung aller Mitwirkenden mit langem Applaus unter Rufen nach Zugabe. Nur die Muppets waren wieder mal nicht zufrieden: „Juhuh, endlich ist Schluss!“