Dynamische Entwicklung

Das Gewerbegebiet Lachfeld in Stödtlen weist eine ungeheure Dynamik aus. Das hat Stödtlens Bürgermeister Ralf Leinberger am Donnerstagabend bei einem Vor-Ort-Termin mit dem Gemeinderat gesagt. Leinberger hob dabei auf den erfolgten Straßenausbau und die Erschließung mit Breitband im Lachfeld ab. Die gute Infrastruktur zahle sich aus; das Gebiet boome. „Wir haben ein Gewerbegebiet, das von der Entwicklung seinesgleichen sucht“, sagte Leinberger.

Und das Stödtlener Gewerbegebiet soll künftig weiter wachsen. Nach dem Abschnitt „Lachfeld II“ soll nun „Lachfeld III“ entstehen.

Dazu hatte der Gemeinderat bereits grünes Licht gegeben. In diesem Zuge soll eine zusätzliche Fläche von rund 3,5 Hektar als Gewerbegebiet ausgewiesen und bebaut werden. Für die Planung und Erschließung will die Gemeinde Stödtlen zusätzlich rund 450 000 Euro in die Hand nehmen. Ein Invest, der sich für die Gemeinde auszahlt.

Denn bereits jetzt ist im oberen Gewerbegebiet Lachfeld III der Bau eines Rechenzentrums geplant. Die Ansiedlung von drei weiteren Gewerbebetrieben soll folgen.

Im unteren Bereich des neuen Gewerbegebietes Lachfeld III soll Platz für mögliche betriebliche Erweiterungen von bereits ansässigen Firmen bereitgestellt werden. Im Gebiet Lachfeld (I und II) haben sich bis jetzt neun Betriebe angesiedelt. Es besteht seit rund 20 Jahren. In dieser Zeit hätten sich die Anzahl der Arbeitsplätze in der Gemeinde nahezu verdoppelt, betonte Leinberger a, Donnerstag bei der Begehung.

Eine ähnlich gute Entwicklung zeichne sich auch im Wohnbereich ab, sagte der Stödtlener Rathauschef. Die Nachfrage nach Wohnungen und Bauplätze sei auch in Stödtlen zuletzt gestiegen. Aus diesem Grund habe die Gemeinde Stödtlen das Baugebiet „Hoffeld“ in Planung. Damit soll jungen Familien der Anreiz geschaffen werden, sich in Stödtlen niederzulassen. (afi)