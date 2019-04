Unweit von Gaxhardt in der Gemeinde Stödtlen leuchtet weithin sichtbar eine backsteinfarbene circa 70 Meter breite Sandwand in der Feldflur. Es ist die Brutwand der seltenen Uferschwalben mit einer der größten Kolonien in Süddeutschland. Der Nabu hat sich auch in diesem jahr darum gekümmert, die Sandwand wieder so herzurichten, dass die streng geschützten Vögel hier optimale Brutbedingungen vorfinden.

Im Sommer ist gut zu sehen, dass die imposante Sandwand bei Gaxhardt wie ein Schweizer Käse durchlöchert ist. Verantwortlich dafür sind die Uferschwalben, die hier ihre rund 50 Zentimeter tiefen Brutröhren graben. Bis zu 400 Brutpaare kehren jedes Jahr Ende April und Anfang Mai aus dem afrikanischen Winterquartier auf die Ostalb nach Gaxhardt zurück. Um Weibchen anzulocken, beginnen dann die Männchen gleich mit dem Röhrengraben.

Damit die emsigen Vögel wieder einen geeigneten Brutplatz vorfinden, betreuen die Mitarbeiter des Naturschutzbundes Ellwangen seit 1976 die Kolonie. Jetzt musste wieder ein Bagger anrollen, um die Sandwand steil herzurichten. Denn nur, wenn die Wand steil aufragt, sind die Uferschwalben vor Feinden, wie Fuchs und Marder, sicher.

Am Ende der Röhre befindet sich ein Brutkessel. Dort werden die Vögel im Mai und im Juni ihre drei bis vier Jungen aufziehen. Knapp drei Wochen wird Nahrung herangeschafft, danach fliegen die Jungen aus. Eine zweite Brut erfolgt im Juli. Ab September ziehen dann alle Uferschwalben wieder zurück nach Afrika.

Wer die Vögel beobachten möchte, kann dies aus sicherer Entfernung tun – die Tiere sollen nicht gestört werden. Eine weitere, kleinere Uferschwalben-Kolonie befindet sich übrigens auch noch in Rainau-Weiler