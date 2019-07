Daten-Blackout im Stödtlener Rathaus

Seit Mitte vergangener Woche ist das Stödtlener Rathaus datentechnisch von der Außenwelt abgeschnitten. Das hat Bürgermeister Ralf Leinberger mitgeteilt. Die Ursache für den Daten-Blackout ist nach Auskunft des Rathauschefs noch nicht gefunden, es wird jedoch eine Leitungspanne vermutet.

Wie Leinberger mitteilt, ist das Rathaus telefonisch erreichbar und auch der DHL-Paketshop im Erdgeschoss des Gebäuses arbeitet. Das Standesamt und das Bürgeramt seien jedoch von dem Ausfall schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Praktisch keine der üblichen Dienstleitungen könne derzeit angeboten werden, so der Stödtlener Bürgermeister. Auch die Erstellung des Mitteilungsblattes sei betroffen. Techniker mehrerer Firmen arbeiteten daran, das Problem zu lösen. Leinberger will die Stödtlener Bürger informieren, sobald das Problem behoben ist.