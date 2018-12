Das etwas andere Weihnachtskonzert

Schon mit den ersten Takten hat Amena, bestehend aus der Stödtlener Musikerfamilie Rudolf und Gastmusiker Oliver Zwerger, die Besucher des Bürgersaals im Rathaus in ihren Bann gezogen. Ihre Liebe zur Musik, handgemachte Popmusik, die sich textlich mit der Weihnachtsgeschichte und deren Botschaft beschäftigt, hob sich von anderen Weihnachtskonzerten ab.

Um den Besuchern den Zugang zu den Liedern zu erleichtern, wurden die englischen Texte auf Deutsch vorgetragen, ehe das Lied in der Amena-Interpretation intoniert wurde. Und diese Kombination aus den persönlichen Arrangements von Vater Ulrich Rudolf, der stimmlichen Präsenz der Töchter Viola und Marlene, der beruhigenden Erzählstimme von Mutter Anita sowie Oliver Zwergers dezentem Einsatz seiner Schlagwerke kam an und begeisterte die Zuhörer.

Egal ob Händels „Joy to the World“, „May be this Chirstmas“, oder, dem durch ein Einsatz eines „Rainmakers“ etwas esoterisch klingenden „Breath of heaven“, dank der Musiker wurde aus jedem Stück ein Kunstwerk. Verstärkt durch eine sparsame Illumination sorgte die ungewöhnliche Kombination aus Gitarren und Blockflöten in Verbindung mit Percussionist Oliver Zwerger für die Wohnzimmeratmosphäre. Bei der Pop-Fassung des alpenländischen Klassikers „Es wird scho glei’ dumper“ oder bei der bluesig-jazzigen Version von „In dieser Nacht“ oder „Kommt sagt es allen Leuten“ begeisterte Viola Rudolf – von bluesig-rauchig bis glockenklar und hell drückte den Stücken dank ihrer Ausnahmestimme ihren Stempel auf. Dass die übrigen Familienmitglieder aber auch überragende Stimmen haben, wurde bei den Einlagen wie „Was soll das bedeuten“ oder „Gloria in excelsis Deo“ deutlich.

Während der erste Teil des Konzerts mehr von klassischen und sakralen Stücken geprägt war, freuten sich die Besucher im zweiten Teil auf anglo-amerikanische Hits wie „Have yourself a merry little Christmas“, „Chessnuts roasting on a open fire“ oder dem Marilyn-Monroe-Hit „Santa Baby“. Hier durfte sich dann Melanie gesanglich mehr und mehr in Szene setzen und ihre Schwester bei den Gesangseinlagen ablösen. In Verbindung mit den einfühlsamen Worten und Gedanken zum Advent bereitete Amena den Besuchern ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Die Spendenerlöse sind für „Brot für die Welt“ und „Miserior“ bestimmt.