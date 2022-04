Ein neunjähriger Junge ist am Donnerstag, gegen 17 Uhr in der Birkenzeller Straße von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Er war auf seinem Rad unterwegs und nach derzeitigem Kenntnisstand gerade dabei, einen Zebrastreifen zu überqueren. Da wurde er von einem Toyota angefahren. Am Steuer saß einer 52-jährige Frau.