Am Sonntag ist Leistungsschau in Stödtlen

Die Gewerbetreibenden von Stödtlen laden am kommenden Sonntag, 7. April, ab 11 Uhr zur ihrer dritten Leistungsschau ein. 33 Firmen beteiligen sich an der Messe. Im Industriegebiet Lachfeld in Stödtlensowie in Gaxhardt bei der Firma Bach können Besucher sich aus erster Hand informieren. Dazu wartet noch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein verkausoffeneer Sonntag.

Die Stödtlener Gewerbetreibenden haben sich für ihr dritte Leistungsschau wieder einiges einfallen lassen, um Gästen den Besuch schmackhaft zu machen:

In der Halle Gloning können Besucher zum Beispiel mit Elektrofahrrädern der Firma Graf aus Oberschneidheim Probefahrten machen; in der Halle Bux gibt es derweil einen Laserschießstand des Schützenvereins. Dort kann man sich auch mit Brezeln und Getränken versorgen. Das Akkordeon-Orchester wird ein Platzkonzert geben. Vor der Halle Groß sind Vorführungn der Malteser geplant.

Bei der Halle Moßhammer ist ein Zelt aufgebaut, in dem ab 11 Uhr Mittagessen serviert wird.

In der Halle Reißmüller kann das Glücksrad der VR-Bank gedreht werden und der Kindergarten bietet Kaffee und Kuchen an.

In der Halle GSN spielen die Virngrundmusikanten des MV Stödtlen zur Eröffnung, die Schule bietet Kaffee und Kuchen an und der Kleintierzuchtverein Stödtlen hat Alpakas dabei, die man streicheln kann.

Vor der Halle Bold gibt’s Gegrilltes und Getränke, angeboten vom Liederkranz und dem Kleintierzuchtverein.

Im Feuerwehrmagazin kann man ab 11 Uhr ebenfalls einen Mittagstisch genießen (Team vom Sportverein, Musikverein, Feuerwehr), die Jugendfeuerwehr bietet Wasserspiele an und der Kindergarten Shuffleboard und Kinderschminken.

Die Aschehütte Stödtlen lädt an dem Sonntag zum Luftballonwettbewerb und in der Halle Bach in Gaxhardt wird man ebenfalls bewirtet.