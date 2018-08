Am Freitag steigt die End-of-Summer-Party

Die End-of-Summer-Party am Freitag, 24. August, legt in diesem Jahr vermutlich eine echte Punktlandung hin. Kletterte das Thermometer in den vergangenen Tagen noch locker über die 30 Grad, gibt es am Freitag laut Meteorologen wohl einen Temperatursturz. Ende des Sommers eben. Der riesigen Party in Stödtlen indes tut dies keinen Abbruch. Rund 2500 Partyhungrige aus dem gesamten Ostalbkreis werden auch in diesem Jahr wieder erwartet.

Doch noch müssen rund 120 Helferinnen und Helfer um Andreas Erhardt der Stödtlener Aschehütte schuften und schwitzen, denn die komplette Zelteinrichtung vom Leonhardsfest muss raus und durch neue Cocktailsbars, eine Whitelounge, eine Schnapsbar, zwei Pilswagen, eine U-Boot-Bar und eine neue Bühne, die eine Überraschung werden soll und einen der Höhepunkte darstellt, ersetzt werden. Da wird gesägt und da schnurren die Akkuschrauber. Mit einem Hubwagen werden die Beleuchtungen am Zeltdach installiert. Es gibt noch viel zu tun, bis alles so ist, wie es die EoS-Partyfans kennen und erwarten.

Bis Freitag, 20 Uhr, wird aber sicher alles fertig sein. Denn dann fällt der Partystartschuss. DJs Diabolo und Ben Creed werden für tanzbare Musik im Partyzelt sorgen, dazu gibt es wie gewohnt auch eine supermoderne Lasershow. Ab 22 Uhr heizen Gogo-Girls die Stimmung dann weiter an.

Wer noch keine Karte für die EoS-Party hat, kann sie an der Abendkasse für acht Euro kaufen – aber nur so lange der Vorrat reicht. Wer unbedingt dabei sein will, sollte besser pünktlich vor Ort sein. Denn die EoS-Party zieht mittlerweile Publikum aus dem ganzen Ostalbkreis an. In dieem Jahr werden zehn Busse das Feiervolk zur Party bringen. Das Tolle: Aab 50 Personen wird ein Bus kostenlos vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Eine nachahmenswerte Sache, denn so kommen die Gäste sicher zur Party und von 1.45 bis 3.30 Uhr auch wieder nach Hause zurück. Zusätzlich werden von der Firma Omnibus Köppel ab Aalen und Ellwangen Busse fahren. Dort kann man eine kombinierte Karte kaufen. Hin- und Rückfahrt samt Eintrittskarten kosten dann 15 Euro.