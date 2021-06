79-jähriger Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein 79-jähriger und ein 86-jährige Fahrradfahrer sind bei einem Zusammenstoß gestürzt. Einer der beiden wurde schwer verletzt.

Die beiden Fahrradfahrer fuhren den Wanderparkplatz an der L1070 in Richtung der Ausfahrt zur L1070. Der 86-Jährige bremste an der Einmündung bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende 79-Jährige bemerkte das offensichtlich zu spät und fuhr leicht auf seinen Vordermann auf. Dadurch stürzten beide Radfahrer. Der 79-jährige wurde dabei schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.