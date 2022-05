74-Jährige flüchtet umsonst

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am Mittwoch eine Unfallflucht klären und die verantwortliche Fahrerin ermitteln können. Die Zeugin beobachtete wie gegen 16 Uhr eine Autofahrerin einen in der Rotachstraße am Fahrbahnrand geparkten Ford streifte. Anschließend flüchtete sie von der Unfallstelle. Da sich die Zeugin das Kennzeichen des Opel gemerkt hatte, konnte die Polizei die 74-jährige Halterin schnell ausfindig machen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro.