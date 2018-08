43. Leonhardsfest ist eröffnet

Das 43. Sankt-Leonhardsfest in Stödtlen ist eröffnet. Die Virngrundmusikanten Stödtlen unterhielten am Freitag beim Bieranstich die Besucher im vollen Festzelt mit schmissigen Polkas und Märschen. Bürgermeister Ralf Leinberger trieb derweil den Spund mit vier wuchtigen Schlägen ins Bierfass. Es assistierten Bierchef Berthold Reeb, der zweite Kirchengemeinderatsvorsitzende Franz Stölzle und Brauereichef Alexander Veit. Leinberger dankte in seinem Grußwort speziell einem der Macher des Leonhardsfestes, Franz Stölzle, für die Organisation des viertägigen Festes.