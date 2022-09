34,7 Kilogramm: Wenn das kein dicker Kürbis ist?!

Welcher Kürbis bringt am meisten auf die Waage? Um diese Frage drehte sich das Kürbiswiegen bei der 25-Jahr-Feier des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Stödtlen Wört am vergangenen Samstag, 17. September. Wie der Verein in einer Pressemeldung berichtet, konnte Elisabeth Lutz mit 34,7 Kilogramm den schwersten Kürbis vorweisen. Den zweiten Platz machte die Familie Hagen mit 13,7 kg, den dritten Platz mit 10,9 kg Familie Uhl aus Dambach. Die Gewinner erhielten Gutscheine und ein Kürbiskochbuch. Einige Kinder brachten ihre Kürbisse mit, die leider nicht in die Wertung kamen.

Außer dem Wettwiegen nutzte der OGV die Veranstaltung im Schafstall in Birkenzell, um mit seinen Mitgliedern und Freunden des Vereins, auf 25 Jahre zurückzublicken.

Wie der Verein mitteilt, kam bei einem Vortrag von Anton Vaas zum Thema „Der Garten im Wandel von 25 Jahren“ zum Ausdruck, dass für ihn die Förderung der Gartenkultur als Beitrag zur Landschaftsgestaltung und Landschaftspflege sowie der Erhalt einer lebenswerten Umwelt im Fokus stehe. Deshalb setze er sich unter anderem für die Sortenerhaltung im Streuobstbau ein und fördert die Naturerziehung unserer Kinder und Jugendlichen.

Auch die Vorsitzende Magit Münz ließ mit einem Rückblick die alten Zeiten wieder aufleben, heißt es weiter im Pressebericht. Sie erinnerte an die Gründung und die Geschichte des OGV in 25 Jahren. Weiter brachte sie vor, dass vom ehrenamtlichen Vereinausschuss in den vergangenen 25 Jahren viel geleistet worden sei. Es wurden viele Stammtische, Vorträge und Schnittkurse organisiert. Somit wurde das Fachwissen an interessierte Mitglieder weiter gegeben. Sie dankte allen, die die gute Vereinsarbeit und Gemeinschaft möglich machen und wünschte noch eine schöne Zeit im laufenden Vereinsjahr mit dem Hinweis auf die bevorstehenden Veranstaltungen im Oktober „Pilzwanderung“, im November die „Brauereibesichtigung“ in Fürnheim und im Dezember die „romantische Waldweihnacht“.