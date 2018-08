2500 Besucher feiern bei der End of Summer-Party

Wummernde Bässe, spektakuläre Laser- und Lichteffekte, Themenbars, Foto-Box, Go-go-Tänzer, zwei Top-DJs, dazu eine tolle Dekoration – alle Register haben die Verantwortlichen der Aschenhütte gezogen und die mittlerweile fast schon legendäre End of Summer-Party (EoS) zu dem Partyevent der Region gemacht.

Und so heizten die beiden DJs Diabolo und der Local Hero Ben Creed dem Partyvolk kräftig ein. Wer es lieber ruhiger wollte, der hatte die Wahl zwischen der normalen Bar, der Cocktail-Bar oder der exklusiven „White Lounge“. Dazu sorgten Go-go-Tänzer oder Party-Gags wie blinkende Schaumstoff-Leuchtstäbe für Abwechslung und Urlaubsfeeling.

Ein kostenloser Bustransfer sorgte zudem dafür, dass die Gäste, egal ob vom Ries über das Härtsfeld bis Aalen, Ellwangen und dem gesamten Virngrund sicher befördert wurden und die Party stressfrei genießen konnten. „Wegen dieser vielen kleinen Details dürfte die End of Summer Party langsam eine der größten Partys in der Region sein“, sagte Vorsitzender Andreas Erhardt. So schufteten seit Dienstag wieder unzählige Helfer, um das Festzelt des Leonhardsfests in eine Party-Location zu verwandeln. „Viele nehmen extra Urlaub, um hier zu helfen. Da wir uns auch weiter entwickeln und unseren Gästen jedes Jahr etwas Neues bieten wollen, gibt es trotz aller Routine beim Aufbau immer wieder Überraschungen. So haben wir dieses Jahr die Bühne etwas umgebaut“, erklärt er weiter. Stolz ist er auch auf den Rückhalt innerhalb der Gemeinde. „Alleine heute Abend sind 150 Helfer im Einsatz. Ohne die Hilfe der anderen Vereine wäre das gar nicht mehr zu stemmen. Daher möchte ich mich hiermit nochmals bei allen bedanken die uns egal wir unterstützen.“ Aber auch die Stödtlener selbst sind stolz auf das, was die Aschenhütte da auf die Beine gestellt hat. Es ist bei der EoS keine Seltenheit, dass Eltern und Kinder gemeinsam feiern. „Neben unserem Bustransfer ist das die zweite Besonderheit der EoS. Hier feiert Jung und Alt gemeinsam, und alle finden es gut“.

Am Rande des tanzenden Volkes zeigt eine lange Schlange den Weg zur nächsten, äußerst beliebten Einrichtung, der „Foto-Box“. Um sich professionell und im besonderen Outfit allein oder mit Freunden fotografieren zu lassen, nehmen die Fotomodelle auch längere Wartezeiten auf sich. Die Wartezeit vertreibt man sich dabei tanzend oder man flirtet mit dem Nachbarn. Denn, der „End of Summer“ kann ja auch der Beginn einer neuen Liebe sein.