20.000 Euro für die Katholische Kirchengemeinde Stödtlen

Nach erfolgreichem Abschluss der Sanierung der Sankt Leonhardskirche in Stödten überreichte Bürgermeister Ralf Leinberger (links) einen Scheck in Höhe von 20.000 Euro an Pfarrer Jens Kimmerle (mitte) und Kirchenvorstand Josef Helmle (rechts).

Die Kirche sei das bedeutendste Gebäude in der Gemeinde und die Bürgerschaft freue sich sehr über die gelungenen Arbeiten, so der Bürgermeister. Bei Gesamtkosten von 1,9 Millionen musste die Katholische Kirchengemeinde Stödtlen 700.000 Euro Eigenmittel beisteuern. Mit der Spende in Höhe von 20.000 Euro durch die bürgerliche Gemeinde setze man ein Zeichen der großen Verbundenheit.