16 neue Bauplätze für Stödtlen

Der Gemeinderat Stödtlen hat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag den Entwurf für den neuen Bebauungsplan „Hoffeld“ verabschiedet. Das rund ein Hektar große Baugebiet, das südlich der Birkenzeller Straße in direkter Nachbarschaft zum Friedhof ausgewiesen werden soll, wird 16 Bauplätze umfassen.

Wie Bürgermeister Ralf Leinberger in der Sitzung am Donnerstag ausführte, hätte sich die Verwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat und Fachplanern in den vergangenen zwei Jahren „intensive Gedanken“ darüber gemacht, wo die Ortsentwicklung von Stödtlen weitergehen könne. Schlussendlich habe sich dabei das Areal südlich der Birkenzeller Straße herauskristallisiert, das an diesem Standort „glücklicherweise“ auch noch in einem beschleunigten Planungsverfahren umgesetzt werden könne, wie Leinberger erklärte.

Das neue Baugebiet „Hoffeld“ wird demzufolge 12 kleinere Bauplätze für Einfamilienhäuser beinhalten sowie vier Plätze, auf denen Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. Wie Leinberger in diesem Kontext anmerkte, gebe es bereits private Investoren, die solche Wohnprojekte in Stödtlen umsetzen möchten. Was Leinberger ausdrücklich begrüßte, denn auch in Stödtlen gebe es derzeit einen Mangel an (Miet-)Wohnungen.

Birkenzeller Straße bekommt eine Verkehrsinsel

Die Anbindung des neuen Wohngebiets ist über die Birkenzeller Straße/K3220 geplant. Damit „unbelehrbare Autofahrer“ hier künftig nicht mehr mit hohen Geschwindigkeiten entlangrasen können, soll vor der Zufahrt ins Wohngebiet eine Verkehrsinsel mit Fußgängerquerung angelegt werden.

In der Sitzung am Donnerstag wurde im Nachgang nur noch über einige bauliche Details der Erschließung beraten, wie etwa den Standort von einigen öffentlichen Parkplätzen, da das Projekt vom Gremium bereits intensiv vorberaten worden war. Und so wurde der Entwurfsbeschluss dann am Ende auch wenig überrraschend einstimmig gefällt. Läuft jetzt alles reibungslos weiter, soll nach der nun anstehenden Anhörung der Träger öffentlicher Belange bereits im März der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden; die Erschließung des neuen Baugebiets könnte dann bereits im kommenden Jahr erfolgen.