Übung der Jugendfeuerwehr Stödtlen: 24 Stunden Wasser marsch!

„Bist du cool genug für ein heißes Hobby?“ So lautet der Werbeslogan der Jugendfeuerwehr Stödtlen. Teilnehmen können Kinder ab zehn Jahren, sowohl Jungen als auch Mädchen. Die Stödtlemer Jugend trifft sich jeden zweiten Freitagabend im Feuerwehrhaus und freut sich über jeden neuen Kameraden. Weitere Infos gibt es per E-Mail: jugendfeuerwehr.stoedtlen@gmx.de . Wer sich für eine Jugendfeuerwehr in einer anderen Gemeinde interessiert, kann sich direkt an die Gemeinde oder die örtliche Feuerwehr wenden.