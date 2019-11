Zwei Fußgänger von Auto erfasst

Ein Autofahrer hat beim Abbiegen auf die Lerchenstraße in Crailsheim zwei Fußgängerinnen übersehen und angefahren. Der 74-jährige Fahrer war auf Ellwanger Straße in Richtung Jagstheim unterwegs. An der Kreuzung Lerchenstraße/Milanstraße wollte er nach links in die Lerchenstraße einbiegen. Dabei übersah er zwei Frauen, die gerade die Lerchenstraße querten und fuhr diese mit seinem Pkw an. Beide wurden mit leichten Verletzungen ins Klinikum Crailsheim gebracht.