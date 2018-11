Wurde die Streuguttonne in der Jagst versenkt?

Nicht mehr lange und der Winter hält Einzug in der Region. Dann heißt es wieder: streuen. Aber was, wenn die Behälter dafür fehlen? Am Samstag ging bei der Polizei die Meldung ein, dass eine Streuguttonne in der Bergwerkstraße fehlen würde.

Durch Mitarbeiter des Bauhofes konnte der Deckel der Tonne im Bereich der Fußgängerbrücke über der Jagst entdeckt werden. Laut Polizeibericht besteht nun der Verdacht, dass die Tonne in der Jagst versenkt wurde.