Wieder brennt ein Kinderwagen

In Crailsheim hat erneut ein Kinderwagen gebrannt. In den vergangenen Wochen war es bereits zu ähnlichen Fällen gekommen. En Anwohner bemerkte den Brand am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße. Das Feuer eines brennenden Kinderwagens hatte bereits auf eine Hecke übergegriffen. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz und löschte die brennende Hecke. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Kripo unter Telefon 0791 / 4000 entgegen.