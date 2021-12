Weihnachts-DVD statt adventlicher Stunde

Auch in diesem Jahr hat die traditionelle adventliche Stunde in der Kirche Sankt Georg in Stimpfach ausfallen müssen. Doch sie wurde nicht ersatzlos gestrichen.

Die Schülerinnen und Schüler der Kaspar-Mettmann-Schule hatten seit Wochen für ihre Aufnahme der diesjährigen Weihnachts-DVD geprobt. Diese wurde vor den Ferien als Weihnachtsgruß an die Kinder und ihre Familien verteilt. Auf diese Weise konnten die Kinder trotz allem ihr Können präsentieren. Mit dem Spendenbeitrag für die DVDs war es möglich, auch dieses Jahr das Projekt von Pater Schmidpeter in Peru zu unterstützen.

Darüber hinaus haben sich auch die Kinder aus der katholischen Religionsklasse 3/4 überlegt, wie sie ebenfalls Geld für das Krankenhaus von Pater Schmidpeter sammeln könnten, und haben aus diesem Grund einen Pizzaweckenverkauf organisiert. Die Zutaten dafür wurden von Privatpersonen gesponsert, sodass der gesamte Erlös von rund 285 Euro nach Peru geschickt werden konnte.

Darüber hinaus haben die Musikerinnen und Musiker der Bläserklasse 3 wie jedes Jahr ihre T-Shirts als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk überreicht bekommen. Die Beschenkten dankten der Hosta-Group, die die Shirts gesponsert hat.