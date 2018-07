Wasserkraft im Wandel der Zeit

Die Jagstregion lädt in der Veranstaltungsreihe „Energiereise“ ein, erneuerbare Energien im ländlichen Raum zu erleben. Erste Station ist am kommenden Samstag, 21. Juli, von 10 bis 12 Uhr, die Stimpfacher Mühle, die einst eine der bedeutendsten Mühlen an der oberen Jagst war. Über die Jahrhunderte wurde sie als Mahl-, Säge- und Gipsmühle genutzt. Heute wird über eine Wasserkraftschnecke regenerativer Strom aus dem Jagstwasser gewonnen. Die Enkelin der letzten Müller, Isabell Rathgeb, und ihr Ehemann werden einen Einblick in die vergangene Zeit und die heutige Nutzung der Wasserkraft geben. Bei Interesse kann auch der Fischaufstieg besichtigt werden. Besucher sollten gutes Schuhwerk für den Weg über die Wiese mitbringen. Die Führung ist kostenlos. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Einkehr im Hallotreff in Stimpfach. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt, um eine Anmeldung wird deshalb gebeten.

Eine Anmeldung ist unter Telefon 07967 / 900010 oder E-Mail: info@jagstregion.de möglich. Zur Reihe „Energiereise“ liegt in allen Rathäusern der Jagstregion ein Flyer aus. Informationen zu den weiteren Veranstaltungen finden Interessierte außerdem im Internet unter www.jagstregion.de Einklappen Ausklappen