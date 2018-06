Wäldertreffen am Sonntag in Stimpfach

- Der Gesang- und Musikverein Stimpfach (GMV) lädt am kommenden Sonntag, 10. Juni, zum diesjährigen Wäldertreffen in die Waldhalle ein. Mit dieser traditionellen Veranstaltung, die jedes Jahr an einem anderen Ort stattfindet, werden die freundschaftlichen Bande zwischen den Gesangvereinen aus der Region gepflegt.

Bis zum Eintreffen der teilnehmenden Vereine spielt die GMV-Musikkapelle am Sonntag ab 13 Uhr in der Waldhalle zur Unterhaltung auf. Gegen 13.30 Uhr erfolgt der feierliche Fahneneinzug aller anwesenden Vereine. Gleich danach wird der gastgebende Gesang- und Musikverein Stimpfach mit Sängerbund, dem Chor Spekta-Chor-lär und der Musikkapelle alle Gäste mit einem gemeinsamen Begrüßungslied willkommen heißen. Nach einigen kurzen Grußworten geben sich die Chöre der Wäldergruppe und der Gastchor aus Ellenberg ein musikalisches Stelldichein. Daran schließen sich Auftritte der Gemischten Chöre und der Männerchöre der Wäldergruppe an. Damit sich alle Besucher auch stärken können, werden bereits ab 12.30 Uhr ein Imbiss, Getränke sowie Kaffee und Kuchen angeboten. (ij)