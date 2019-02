Vier neue Defibrillatoren für Stimpfach

In Stimpfach können sich die Bürger über die Installation von gleich vier neuen Defibrillatoren freuen. Möglich gemacht hat das die Nachbarschaftshilfe Stimpfach.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Vorstandschaft des Vereins Nachbarschaftshilfe Stimpfach die Versorgung der Gemeinde mit Defibrillatoren beschlossen. Nun wurde dieser Wunsch mit Hilfe von Spendern, besonders der Raiffeisenbank Stimpfach und eines privaten Spenders, in die Tat umgesetzt. Die vier Defibrillatoren, die im Notfall Leben retten und durch Stromstöße Herzrhythmusstörungen beheben und somit einen plötzlichen Herztod verhindern können, wurden an vier Standorten vom Bauhofteam der Gemeinde installiert. Sie wurden so im Außenbereich angebracht, dass sie künftig für jeden zugänglich sind.

Die vier Standorte sind: in Stimpfach am Rathaus (Eingangsbereich), in Weipertshofen am Dorfgemeinschaftshaus (Eingang Kindergarten), in Randenweiler auf der Ostseite des Feuerwehrhauses und in Siglershofen an der Halle Ziegler.

Damit die Menschen keine Angst vor einer Benutzung dieser lebensrettenden Geräte haben, bietet die Nachbarschaftshilfe am Montag, 18. Februar, ab 19 Uhr einen Informationsabend im Gemeindehaus Sankt Franziskus in Stimpfach an, an dem die Geräte erklärt werden und auch die Möglichkeit besteht, sie in ihrer Funktion zu sehen und eventuell auch auszuprobieren.