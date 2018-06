VfR Aalen zu Gast bei der Sportwoche in Stimpfach

Auch in diesem Jahr veranstaltet der SSV Stimpfach wieder eine Sportwoche mit vielen sportlichen und geselligen Angeboten. Gäste können aktiv mitmachen oder zum Zuschauen kommen.

Den Auftakt macht in diesem Jahr eine 15 Kilometer-Wanderung durch Wald und Flur. Treffpunkt ist am Samstag, 23. Juni, um 13 Uhr am Rathaus in Stimpfach. Anmeldung ist bei Andreas Dambacher, Telefon 0157 / 83974253 möglich.

Am Montag, 25. Juni, steigt ab 19 Uhr in der Waldhalle Stimpfach ein Einzel-Tischtennis-Turnier für Hobby- und Vereinsspieler. Anmeldung ebenfalls unter Telefon, 0157 / 83974253.

Am Dienstag, 26. Juni, stehen gleich zwei Events auf der Agenda: Für Fitnessanhänger wird ab 19 Uhr auf dem Sportplatz in Stimpfach „Functional Fitness – Athletik-Training für Jung und Alt“ angeboten. Bei schlechtem Wetter findet das Training in der Waldhalle Stimpfach statt. Es ist keine Voranmeldung erforderlich. Mitzubringen ist lediglich eine Gymnastikmatte. Außerdem startet am Dienstag noch ein 7,5 Kilometer langer Nordic-Walking-Lauf rund um Stimpfach. Treffpunkt ist um 19 Uhr am SSV-Vereinsheim. Auch hier kann jeder ohne Voranmeldung mitlaufen.

Am Donnerstag, 28. Juni, steht Radfahren mit den Jedermannturnern auf dem Programm. Es wird eine 20 Kilometer lange Strecke abgefahren. Auch hier ist um 19 Uhr Start am SSV-Vereinsheim. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Freitag, 29. Juni, ab 18 Uhr steht dann eine Neuauflage des beliebten Elfmeter-Turniers auf dem Stimpfacher Hörlesberg an. Ein Team besteht aus fünf Elfmeterschützen inklusive eines Torwarts, die dann in einem Ausscheidungswettbewerb den Sieger ermitteln. Anmeldungen nimmt Marco Erhardt, Telefon 0163 / 7377997 oder E-Mail: mirc99@gmx.de, entgegen. Es warten wieder tolle Preise. Die Startgebühr beträgt 15 Euro.

Das Fußballturnier um den Stimpfacher Dorfpokal wird am Samstag, 30. Juni, ausgetragen. Ab 12 Uhr starten die Spiele. Das Dorfpokal-Endspiel ist um circa 18.10 Uhr geplant.

Ebenfalls am Samstag finden ab 14 Uhr auf dem Trainingsplatz wieder die „Hörlesberg-Games“ der Abteilung Kinderturnen-Tanzen statt, ein Spaßwettkampf für die ganze Familie. Es ist keine Voranmeldung erforderlich, jeder kann mitmachen.

Zum Abschluß der Sportwoche steigt am Sonntag, 1. Juli, um 15 Uhr ein fußballerischer Leckerbissen. Der SSV Stimpfach, verstärkt um einige namhafte Kicker aus den umliegenden Nachbarvereinen, trifft auf den VfR Aalen. Der Drittligist tritt zum Vorbereitungsstart mit seinem kompletten Kader an. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf vergünstigt bei der Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach in Stimpfach und bei eleven teamsports in Crailsheim oder an der Tageskasse.