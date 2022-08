Zwischen Mittwochabend, 20.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 3.45 Uhr, hat ein Vandale in einem Garten in der Haller Straße randaliert und dort mehrere Blumentöpfe, Windlichter und Gartenfiguren beschädigt. Ebenfalls zog er alle Pflanzen aus der Erde und verursachte so einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro.