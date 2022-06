Unvergesslicher Musical-Abend in Stimpfach

Nach zwei entbehrenden Corona-Jahren hat die Kaspar-Mettmann-Schule Stimpfach ihr siebtes Musical-Projekt gemeistert: „Der Regenbogenfisch und der kleine Fremdling“.

Das Musical ist in der vollbesetzten Waldhalle vor begeistertem Publikum ohne Auflagen aufgeführt worden. Extra für diesen Tag hatte sich die Projektband Meeresrauschen gebildet, um den Chor und das Schauspiel mit Live-Musik gekonnt zu begleiten. Die einfühlsamen Melodien gingen leicht ins Ohr und wurden von den Darstellern sicher vorgesungen.

Julian Wiecek und Mia van de Loo erzählten die Geschichten vom Regenbogenfisch und dem kleinen Fremdling, dem Alleinsein, wie man Freunde findet und wie man gemeinsam auch die größten Gefahren bewältigen kann. Durch die Tanzeinlagen aller Klassen wurde die Aufführung zu einem lebendigen Schauspiel, das immer wieder von spontanem Beifall begleitet wurde. Auch die Chorkinder sprühten vor Energie und unterstützen die Hauptdarstellerinnen Ida Stegmeier und Clara Fuchs mit ihrem kräftigen Gesang. Die große Freude der Kinder am Singen, Tanzen und Schauspielern war während der ganzen Veranstaltung zu spüren.

Die musikalische Leitung lag in der Hand von Ina Schäble, die das Musical ausgesucht, die Aufführungsrechte erworben und das Ganze passend für die Kaspar-Mettmann-Schule zugeschnitten hatte. Die Leitung des Schauspiels, die Herstellung der Kostüme und das Bühnenbild waren das Ergebnis der kreativen Arbeit von Viola Gentner, die hinter der Bühne von vier zuverlässigen Bühnenarbeitern und Kollegin Susanne Lamla unterstützt wurde. Dankesworte von Schulleiterin Christine Weiß gingen im Anschluss auch an die zahlreichen fleißigen Helfer im Hintergrund, die bei der Vorbereitung und Umsetzung am Musical-Abend mitgewirkt haben. Mit Getränken und Speisen sorgte der Elternbeirat für Essen und Trinken, so dass dieser Abend für alle zu einem unvergesslichen Ereignis wurde.