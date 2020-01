Unbekannte schlagen Mann zusammen.

Beim Ausführen ihrer Hunde sind zwei Zeugen am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr auf einen Mann aufmerksam geworden, der in Richtung der Schönebürgstraße taumelte und hierbei fast zusammensackte. Die beiden sprachen den Mann an, der im Gesicht blutverschmiert war und über Schmerzen klagte und verständigten dann einen Krankenwagen.

Der 36-Jährige gab an, dass er zu Fuß im Bereich Pamiersring unterwegs war, als plötzlich ein Auto neben ihm angehalten hätte. Aus dem mit vier Personen besetzten Fahrzeug seien zwei ihm unbekannte Männer ausgestiegen und hätten ihn sofort angegriffen und geschlagen. Erst als die beiden anderen Männer ebenfalls ausgestiegen seien und die Angreifer aufforderten aufzuhören, ließen diese von ihrem Opfer ab.

Der 36-Jährige, der deutlich alkoholisiert war, konnte lediglich angeben, dass die Angreifer zwischen 21 und 24 Jahre alt und 1,80 Meter groß sind.