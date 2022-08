Unbekannte reißen Statuen vom Sockel

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag zwei Statuen in Kirchberg an der Jagst (Landkreis Schwäbisch Hall) beschädigt. Wie die Polizei berichtet, sollen sie im Schlossgraben auf der Südseite des Schlosses zwischen 2 und 8 Uhr morgens die Denkmäler vom Sockel gerissen haben.

Der Schaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Beamten suchen nun nach Zeugen. Hinweise können beim Polizeirevier in Rot am See unter der Telefonnummer 07955 / 45 4 abgegeben werden.