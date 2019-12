Unbekannte brechen in Crailsheimer Krankenhaus ein

Von Aalener Nachrichten

Die Polizei sucht seit Freitag nach Bernhardt-Hermann Wendt aus Heubach. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Seit Freitag, 27. Dezember, wird aus Heubach der 71-jährige Bernhardt-Hermann Wendt vermisst. Er verließ zwischen Mittwoch, 25. Dezember, und Freitag, 27. Dezember, sein Wohnhaus in der Albstraße in unbekannte Richtung. Herr Wendt ist aufgrund eines Schlaganfalls sehr schlecht zu Fuß und desorientiert. Es ist zu befürchten, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.