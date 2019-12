Traktor bei Unfall in zwei Teile gerissen

Ein Traktorfahrer und sein 14-jährige Mitfahrer sind bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Der Mann war am Samstag gegen 14 Uhr mit Traktor und Anhänger auf der L1066 von Fichtenhaus in Richtung Onolzheim. Als er nach links in einen Waldweg einbiegen wollte, scherte ein Auto mit Transportanhänger zum Überholen aus und erfasste dasTraktor-Gespann.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Traktor samt Anhänger nach links von der Straße geschoben und die Zugmaschine in der Mitte auseinandergerissen. Der 14-Jährige wurde von der Zugmaschine geschleudert und blieb unter dem Motor liegen. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 54-jährige Traktorfahrer wurde von der Zugmaschine in den Grünstreifen geschleudert. Beide erlitten schwere Verletzungen und wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Das Auto-Gespann kam ebenfalls nach links von der Straße ab und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 35 000 Euro.

Die L 1066 war für die Dauer der Bergung bis 15.45 Uhr voll gesperrt. An der Unfallstelle waren drei Streifen der Polizei, sechs Fahrzeuge der Feuerwehr Crailsheim, drei Fahrzeuge des Rettungsdienstes und zwei Rettungshubschrauber eingesetzt.