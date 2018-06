Technikmuseum in Stimpfach hat geöffnet

Von

"Mozärt-liches" gibt es in Ulm und Herrlingen zu hören. Am heutigen Montag, 20 Uhr, in der Ulmer Bücherei Jastram, und am Mittwoch, 20 Uhr, in der Theaterei gibt es ein Geburtstagsständchen für Wolfgang Amadeus, dargeboten von den Musikerinnen Kirsten Jacobs-Braunath und Annette Keitel. Es liest Wolfgang Schukraft von der Theaterei. Es handelt von Wolfgang Amadeus Mozart, der auf seiner Reise in die Welt durch Ulm fährt. Eine musikalisch, literarische Reise mit Briefen und Texten von Mozart und bekannten und unbekannten Stücken für zwei ...