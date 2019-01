Strobel blickt in die Zukunft

Der Neujahrsempfang in Stimpfach ist auf große Resonanz gestoßen. Bürgermeister Matthias Strobel ging in seiner Ansprache nicht nur auf lokale Themen ein.

Der Rathauschef sprach den Leitbildprozess an, der im vergangenen Jahr in Stimpfach begonnen hat. Gemeinsam mit interessierten Bürgern habe man sich in vielen Workshops Gedanken darüber gemacht, wie Stimpfach im Jahr 2030 aussehen soll.

Eines von vielen Projekten ist der Bau eines neuen Spielplatzes. Auch der Breitbandausbau soll forciert werden. „Das ist von zentraler Bedeutung. Leider wurde der Aufbau des Glasfasernetzes schleichend zu einer Aufgabe der Kommunen gemacht“, kritisierte Strobel, der eine deutlich verbesserte Förderung durch das Land und den Bund anmahnte. Wolle Stimpfach die gesamte Gemeinde ans Glasfasernetz bringen, würde das zehn Millionen Euro kosten – unterstützt durch einen schmalen Zuschuss von zwei Millionen Euro. Bei dieser mageren Förderung bleibe der Breitbandausbau in vielen kleinen Gemeinden „ein Schritt-für-Schritt-Projekt“.

Neubau von Bauhofund Feuerwehr-Magazin

Zwei weitere große Projekte sind der Neubau des Feuerwehr-Magazins und des Bauhofs. Das Feuerwehr-Magazin sei bereits planungsreif, was laut Strobel für die Verwaltung ein Kraftakt gewesen ist. Die Zuschüsse erwarte er in diesem Jahr. Die geschätzten Kosten für Magazin und Bauhof lägen bei über fünf Millionen Euro.

Neben diesen großen Projekten dürften aber auch die Pflichtaufgaben wie die Instandhaltung von Gemeindestraßen, die Baulanderschließung und die Kinderbetreuung nicht zu kurz kommen. In Stimpfach müsse zudem eine Lösung für die Eigenwasserversorgung gefunden werden. Auch die bevorstehenden Kommunalwahlen am 26. Mai sprach Strobel an und ermunterte alle dazu „für eine politische Vielfalt und zum Wohle der Gemeinde und der Demokratie“ zu kandidieren.