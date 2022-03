Streit in Crailsheim: 29-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt

Zu Streitigkeiten zwischen rumänischen Staatsangehörigen ist es am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr hinter einem Gebäude in der Bahnhofstraße gekommen. In der Folge wurde ein 29-jähriger Mann durch einen scharfen Gegenstand lebensgefährlich verletzt und musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Das teilen die Staatsanwaltschaft Ellwangen und das Polizeipräsidium Aalen in einer gemeinsamen Pressemeldung mit.

Der 34-jährige Tatverdächtige konnte im Rahmen einer Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzten diesen in Vollzug, weshalb der 34-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Ermittlungen dauern an.