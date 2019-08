Streit bei Grillparty eskaliert

Eine private Grillparty ist am Donnerstagabend so eskaliert, dass mehrere Polizeistreifen ausrücken mussten und eine Frau im Krankenhaus behandelt werden musste.

Gegen 20.30 Uhr gerieten zwei Männer, 34 und 35 Jahre alt, auf der Party in der Kirchstraße in Streit.

Als die 32-jährige Lebensgefährtin des Älteren der beiden Brüder den Streit schlichten wollte, erlitt sie eine Schnittwunde. Nach dem Vorfall flüchteten die Männer. Die Frau wurde in ein Krankenhaus zur ärztlichen Versorgung gebracht. Dabei wies sie einen Atemalkoholwert von knapp 2,4 Promille auf. Die Ermittlungen der Polizei, auch in Bezug auf die Frage, welcher der beiden Streithähne das Messer geführt hat, dauern an.