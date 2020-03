Streit am Crailsheimer Bahnhof: Ein Verletzter

Am Crailsheimer Bahnhof hat sich am Dienstagnachmittag ein Handgemenge ereignet, bei dem ein Mann verletzt wurde. Um 16.30 Uhr waren ein 34 Jahre alter Mann und zwei unbekannte Täter in Streit geraten, in dessen Verlauf den 34-Jährigen einen Faustschlag in das Gesicht traf.

Bis zum Eintreffen der Polizei waren die beiden Täter geflüchtet. Der 34-Jährige musste vom Rettungsdienst versorgt und zur Behandlung in das Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung am Bahnhof aufhielten, sich unter Telefon 07951 / 4800 zu melden.