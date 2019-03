Stimpfacher Wehr musste viele Einsätze stemmen

Bei der jüngsten Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Stimpfach haben die Verantworlichen eine positive Bilanz gezogen. Gleichwohl war das zurückliegende Jahr für die Stimpfacher Wehr äußerst arbeitsintensiv.

Wie Kommandant Dieter Bachmaier betonte, habe seine Wehr 2018 deutlich mehr Einsätze als die Jahre zuvor bewältigen müssen. 31-mal sei seine Truppe bei 31 Einsätzen und Sicherheitswachen gefordert gewesen, darunter auch ein Großbrand. Wie Bachmaier weiter ausführte, gehören der Wehr in Stimpfach aktuell 73 Kameradinnen und Kameraden in den aktiven Abteilungen an, 37 sind außerdem in der Altersabteilung und 18 in der Jugendfeuerwehr aktiv. Auch die Kindergruppe „Löschlöwen“ entwickele sich gut; hier machten 20 Mädchen und Jungen mit viel Elan mit. Positiv sei auch der Stand beim Magazinneubau; die Planungen gingen hier zügig voran. „Kommt die endgültige Bestätigung des Zuschusses, kann wohl Ende 2019 mit den Erdarbeiten begonnen werden“, informierte der Kommandant.

Die neue Kindergruppe macht sich bezahlt

Lukas Haase berichtete anschließend von der Jugendfeuerwehr. Besonders erfreulich sei, dass die ersten Kinder aus der Kindergruppe in die Jugendfeuerwehr gewechselt haben.

Gerold Brenner überbrachte als stellvertretender Bürgermeister die Grüße der Verwaltung und des Gemeinderats und dankte allen für das Engagement. „Wir wissen, was wir an der Feuerwehr Stimpfach haben“, lautete sein Resümee.

Neu für den aktiven Dienst wurden Hannes Hofmann, Christoph Raab, Thomas Stegmaier, Frank Hofmann, Jonas Haase und Daniel Weber verpflichtet.

Des Weiteren konnten Kommandant Bachmaier und Gerold Brenner zahlreiche Beförderungen vollziehen. Markus Wahl wurde zum Hauptfeuerwehrmann, Simon Hollmer zum Oberfeuerwehrmann befördert. Feuerwehrmann dürfen sich nun nennen: Andre Baumann, Jason Baumann, Christopher Bierwagen, Lukas Haase, Manuel Maier, Volker Merz, Michael Ottenwälder und Jakob Schlegel.

Kreisbrandmeister Werner Vogel konnte Markus Schlegel für 40 Jahre aktiven Dienst das Feuerwehrehrenabzeichen des Landes in Gold übergeben. Stefan Wolf erhielt für 25 Jahre Dienst das Ehrenabzeichen in Silber.

Da das Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre aktiven Dienst erstmals vergeben wurde, war die Anzahl der Kameraden entsprechend hoch. Geehrt wurden: Markus Bauer, Nadine Engelhardt, Tobias Erhardt, Florian Frank, Timo Fuchs, Christian Häußler, Marco Lauer, Markus Luffler, Klaus Müller, Thomas Müller, Tobias Nasser, Andreas Pilz, Matthias Pilz, Kai Riecker, Marcus Rosenäcker, Wolfgang Schmid, Martin Stegmeier und Thomas Zierath.

Personelle Veränderungen

Im vergangenen Jahr gab es einige personelle Veränderungen, die in der Hauptversammlung bestätigt wurden. Timo Fuchs gab auf eigenen Wunsch den Posten als stellvertretender Kassenwart ab, ihn ersetzt Richard Rüdenauer. Ebenfalls auf eigenen Wunsch schied Tobias Erhardt als Beisitzer der Abteilung Stimpfach aus, seinen Posten übernimmt Christian Häußler. Als neuer Jugendfeuerwehrwart wurde Lukas Haase bestätigt. Neuer Kassenprüfer ist Matthias Pilz. Timo Fuchs erhielt für seine langjährige Tätigkeit als stellvertretender Kassenwart das Ehrenzeichen der Feuerwehr Stimpfach in Bronze.

Die geänderte Satzung, die nun auch die Kindergruppe beinhaltet, wurde von der Hauptversammlung mehrheitlich angenommen.

Kreisbrandmeister Werner Vogel ging in seinem Grußwort unter anderem auf die mittlerweile hohe Belastung für viele Ehrenamtliche ein. Ein erfreulicherer Punkt für den Kreisbrandmeister ist, dass die Nachwuchsarbeit in Stimpfach gute Früchte trägt. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Alfred Fetzer sprach in seinem Grußwort die zunehmende „Ellenbogenmentalität“ an, dies betreffe auch die Feuerwehren. Diskussionen und eventuell auch Streitigkeiten seien manchmal nötig, aber „der Ton macht die Musik“, so Fetzer.

Gute Nachrichten kamen vom Landesverband. Unter anderem soll der Versicherungsschutz bei Unfällen im Dienst ausgeweitet werden. Und auch das Thema Digitalfunk wird wieder aufgenommen und vorangetrieben.