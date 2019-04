Stimpfacher Löschlöwen räumen auf

Stimpfach (rim) - Im Ostalbkreis ist die Kreisputzete fester Bestand im Jahreskalender – viele ehrenamtliche Helfer packen dann an allen Ecken und Enden des Landkreises an und räumen das weg, was Müllsünder in die Landschaft geschmissen haben. Im Nachbarlandkreis Schwäbisch Hall gibt es derzeit noch keine solche konzertierte Aktion. Hier sind es vereinzelte Gruppen, die sich um den Naturschutz verdient machen. So wie jetzt die Löschlöwen der Feuerwehr Stimpfach.

Die Mitglieder der Kinderfeuerwehr haben sich vor wenigen Tagen – aufgeteilt in drei Gruppen – mit insgesamt 18 Mädchen und Jungen und begleitet von sieben Betreuern mit Bollerwagen, Handschuhen und Greifzangen auf den Weg gemacht, um wilden Müll aufzusammeln. Schuhe, jede Menge Flaschen, gebrauchte Windeln und sogar eine Autobatterie wurden von den Kindern zusammengeklaubt und am Ende der Aktion ordnungsgemäß entsorgt. Sechs große Säcke Müll waren in nur anderthalb Stunden zusammengekommen.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Betreuer mit den Kindern diese Aktion unter dem Motto „Saubere Gemeinde“ durchgeführt. „Wir wollen auf diese Weise bei den Kindern das Bewusstsein für eine saubere Umwelt schaffen“, sagt der Leiter der Kinderwehr, Simon Schenk.

Der ausdrückliche Wunsch der Betreuer um Simon Schenk ist es, dass diese Aktion der Löschlöwen Anstoß für eine jährliche, groß angelegte Putzete in der Gemeinde Stimpfach ist. „Vielleicht finden sich im nächsten Jahr mehrere Vereine und Organisationen zusammen, die bei unserer Aktion mitmachen“, hofft Schenk, dessen ausdrücklicher Dank der Gemeinde Stimpfach gilt, die die Löschlöwen für die Müllsammelaktion wieder mit Zangen und Müllbeuteln ausgerüstet hatte und sich am Ende auch um die fachgerechte Entsorgung kümmerte.