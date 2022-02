Stimpfacher Kinder erleben Fasching

Der Faschingsumzug der Schule und Kindergärten hat in diesem Jahr erneut ausfallen müssen. Um den Stimpfacher Kindern dennoch eine kleine Freude zu bereiten, hat die Verwaltung für jedes Kind eine kleine Faschingstüte mit Süßigkeiten und Luftschlangen gepackt und in den jeweiligen Einrichtungen verteilt. Hierzu gab es eine Spende der Firma Hosta.

Der katholische Kindergarten Sankt Georg zog in kleinen Gruppen durch Stimpfach. Diese machten Halt am Rathaus, um Bürgermeister Matthias Strobel die Krawatte abzuschneiden. Dabei nahmen sie ihre Faschingstüten und Getränke in Empfang. Die Freude der Kinder war riesig.

Außerdem durfte die Gemeinde sich über Spenden der örtlichen Kreissparkasse und Raiffeisenbank freuen. Hiervon haben gab es für die Kinder Quarkbällchen und ein kleines Getränk.