Stimpfach gibt seinen Widerstand auf

Die Gemeinde Stimpfach wird dem Teilflächennutzungsplan Windenergie, der auch die planerische Grundlage für den umstrittenen Windpark in Rechenberg ist, zustimmen. Das hat der Gemeinderat Stimfpach in seiner Sitzung am Montag einmütig und ohne Diskussion beschlossen.

Wie der in der Sitzung ausliegenden Beschlussvorlage zu entnehmen war, soll der Teilflächennutzungsplan in der nächsten Sitzung der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Crailsheim am 20. März verabschiedet werden. Damit soll das Verfahren, das sich nun schon über mehrere Jahre hinzieht, endlich abgeschlossen werden.

Zwischenzeitlich haben alle beteiligten Gemeinden – auch die Stadt Crailsheim – bereits einen Zustimmungsbeschluss zu diesem Plan gefasst. Lediglich die Gemeinde Stimpfach hatte noch „gebremst“, da man in Abstimmung mit der Bürgerinitative (BI) Wind aus Rechenberg zunächst noch ein Schreiben an den Regierungspräsidenten entsenden wollte, das dann allerdings nichts einbrachte. Danach hatte die BI die Gemeindeverwaltung noch darum gebeten, ein sogenanntes „Überlastungskriterium“ in den Teilflächennutzungsplan aufnehmen zu lassen, da der Stimpfacher Teilort Rechenberg von Windrädern regelrecht umzingelt ist. Zum einen durch den Windpark Ellwanger Berge mit zehn Anlagen, zum anderen durch den neuen Windpark Rechenberg mit aktuell drei Anlagen. Laut bestehender Planung wären an diesem Standort aber bis zu fünf Anlagen möglich.

Ein solches Überlastungskriterium wurde von den übrigen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft allerdings abgelehnt. Das „weiche Ausschlusskriterium“ war anfangs sogar noch Bestandteil des ersten Auslegungsentwurfes. Es wurde später allerdings als „juristisch nicht haltbar“ abgelehnt.

Aus diesem Grund sprach sich die Verwaltung am Montag dafür aus, dass nun auch die Gemeinde Stimpfach dem Teilflächennutzungsplan zustimmen sollte. Dem Vorschlag folgte das Gremium einmütig.