Seniorin wirft Stein auf Bauarbeiter

Eine Seniorin hat sich wohl so massiv von Baulärm gestört gefühlt, dass sie am Mittwoch um 20.30 Uhr einen Stein in Richtung der Bauarbeiter warf. Der Zwischenfall mit der 69-jährigen Frau passierte in der Kirchstraße. Der Stein traf einen Bauarbeiter und verletzte ihn leicht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.