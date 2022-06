Schwerer Unfall: Mehrere Lastwagen fahren auf A6 ineinander

Am Dienstagmorgen gegen 7.37 Uhr kam es zu einem schweren Unfall auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn kurz vor dem Parkplatz Bronnholzheim. Im dortigen Bereich kam es nach der Großbaustelle am Kreuz Feuchtwangen zu stockendem Verkehr.

Ein heranfahrender Sattelzugfahrer übersah dies laut Polizeibericht offenbar und fuhr auf einen langsam fahrenden Sattelzug auf. In der Folge wurde dieser auf zwei weitere Sattelzüge geschoben. Der Unfallverursacher sowie der Fahrer des nächsten Lastwagens wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Feuerwehr befreit Fahrer

Der Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Der Unfallverursacher musste von der Feuerwehr Crailsheim aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er kam via Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn wird voraussichtlich noch für mehrere Stunden gesperrt sein. Die Fahrbahnen in Richtung Nürnberg waren zeitweise ebenfalls gesperrt, sind inzwischen aber wieder freigegeben.