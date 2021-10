Schlosskirche Rechenberg feiert 400+1-jähriges Bestehen

Die evangelische Kirchengemeinde Rechenberg feiert am Wochenende des 9. und 10. Oktober das 400(+1)-jährige Bestehen der Schlosskirche, das im vergangenen Jahr coronabedingt nicht gefeiert werden konnte. Zum großen Festgottesdienst am Sonntagmorgen sind illustre Gäste geladen.

Nachdem die Feierlichkeiten coronabedingt um ein Jahr verschoben werden mussten, finden sie nun am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Oktober rund um die Schlosskirche statt. Ein Festvortrag von Johannes Stürmer zur Geschichte der Kirche am Samstagabend bildet den Auftakt des Jubiläums. Der Titel lautet „1620 – das Jahr des Winterkönig“. Beginn ist um 19 Uhr in der Schlosskirche in Rechenberg. Ein Abendsegen von Pfarrer Oberländer wird den Abend gegen 21 Uhr beschließen. Es gilt die 3G-Regel. Ein entsprechender Nachweis ist mitzubringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die maximale Teilnehmerzahl aber aufgrund der Coronaregeln begrenzt.

Am Sonntag um 10 Uhr findet der Jubiläums-Gottesdienst mit Festprediger Prälat Albrecht, Dekanin Wagner, Pfarrer Oberländer sowie weiteren Gemeindegliedern ebenfalls in der Schlosskirche statt. Ein Projektchor unter der Leitung von Jochen Zeuner und Organistin Mirjam Delgado-Bullinger sorgen für die musikalische Umrahmung. Als Ehrengäste sind, neben Prälat Albrecht und Dekanin Wagner, ehemalige Pfarrer, Freiherr von Berlichingen, Politiker des Bundes- und Landtags, die Bürgermeister der umliegenden Kommunen sowie verdiente Gemeindeglieder eingeladen. Damit sind die zur Verfügung stehenden Plätze in der Schlosskirche, zusammen mit den angemeldeten Gemeindegliedern, belegt. Ab 13 Uhr gibt es Führungen in der Schlosskirche, um 16 Uhr ist eine Schlussandacht.

Im Jahr 1619, im zweiten Jahr des 30-jährigen Krieges, wurde die Schlosskirche als Gotteshaus für die Schlossherrschaft und die um das Schloss her angesiedelte Gemeinde erbaut und am 17. September 1620 feierlich eingeweiht. Sie mag nicht zuletzt durch ihre großartige Ausmalung Generationen von Christen im Herzen bewegt haben. Dank der behutsamen Pflege und Sorge der Kirchengemeinde über all die Jahre hinweg blieb und bleibt die Schlosskirche deswegen ein einzigartiger und denkmalgeschützter Schatz in der Region.

Schon vor 1619 befand sich in den Kapellwiesen beim Kapellbrunnen, über dem Rottal, eine Heilig-Blut-Kapelle, in der evangelischer Gottesdienst gehalten wurde. Es waren die Herren Steinhäuser zu Neidenfels, welche 1532 das Rittergut von Propst Heinrich von Ellwangen erworben hatten. Sie führten wohl nach dem Augsburger Religionsfrieden im Jahr 1555 in ihrer Gutsherrschaft die Reformation durch und richteten 1567 eine eigene, von dem katholischen Stimpfach gelöste, nun evangelische Pfarrei in Rechenberg ein.

Die Kapelle am See war im Laufe der Zeit wohl zu klein geworden; auch sollen sich die Beter über den Lärm der nahe gelegenen Hammerschmiede beklagt haben, der sie in der Andacht störte. Überdies gab das Quaken der Frösche vom Weiher Anlass zum Ärgernis. In seinem Testament hat Heinrich Steinhäuser die Mittel zur Pfarrbesoldung, zur Erbauung der Kirche und zur Kirchenpflege gestiftet: „Es ist mein letzter Wille und Meinung, dass ein qualifizierter und frommer Pfarrherr allhier zu Rechenberg gehalten und ihm zu seiner jährlichen Unterhaltung gefolgt und gegeben werde was ich noch zu meinen Lebzeiten zur Erhaltung eines solchen Pfarrherrn stiften, anlegen und ordnen werde.“

Nach dem Tod von Heinrich Steinhäuser 1609 kam die Herrschaft Rechenberg nach mehrmaligem schnellen Wechsel 1617 an die beiden Brüder Melchior Reinhardt und Ulrich Christoph zu Berlichingen (Urenkel des Götz von Berlichingen). Sie setzten das Testament ihres Vorgängers in die Tat um und ließen aus den Steinen der Kapelle über dem See die jetzige Kirche errichten. Sie wurde als einfache Turmchoranlage mit spitzbogigen, ungerahmten Fenstern erbaut und im Innern zunächst ohne besonderen Schmuck im sogenannten Ansbacher Stil (Markgrafenstil) ausgeführt.

Später erhielt sie eine schlichte Ausstattung im damaligen Stil des Barock. Der Gottesdienst ist somit sichtbar auf Wort und Sakrament ausgerichtet. Im Jahr 1783 wurde die Kirche im Rokokostil erneuert. Das Deckengemälde und die Bilder an der Emporebrüstung wurden von dem Maler Johann Nieberlein aus Ellwangen geschaffen. Schon 1675 wurde von Pfarrer Sperer die erste Orgel erworben, die 1893 durch eine Orgel mit Rokoko-Prospekt ersetzt wurde. Diese stammt ursprünglich aus dem Koster Maulbronn. Verschiedene Renovierungen sowie der Erwerb neuer Glocken prägten die Zeit von 1950 bis 2009. Aktuell stehen eine Innenraumsanierung sowie die Sanierung des Daches über dem Kirchenschiff an.

Heute zählt die Schlosskirche zu den Kleinoden evangelischer Kirchen im Umland und ist eine begehrte Hochzeitskirche. Derzeit entstehen ein Kirchenführer und eine 80-seitige Festschrift zum Jubiläum.